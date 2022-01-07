У Харкові знайшли тіло немовляти у пакеті

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 10:15

Встановлено особу горе-матері.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що у Харкові біля житлового будинку знайшли тіло новонародженої дитини. Тіло немовляти було поміщено в пакет. Поліція встановила особу матері – нею виявилась 22-річна іноземна студентка.

У прес-службі Нацполіції зазначили, що жінку доправили до лікарні. Свідків події опитали.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причин смерті.