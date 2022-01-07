У Харкові знайшли тіло немовляти у пакеті

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Встановлено особу горе-матері.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що у Харкові біля житлового будинку знайшли тіло новонародженої дитини. Тіло немовляти було поміщено в пакет. Поліція встановила особу матері – нею виявилась 22-річна іноземна студентка.
У прес-службі Нацполіції зазначили, що жінку доправили до лікарні. Свідків події опитали.
Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причин смерті.
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