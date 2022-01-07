У Чилі людей колотимуть четвертою дозою COVID-вакцини

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Чилійці активно вакцинуються.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з наступного тижня у Чилі людей вакцинуватимуть четвертою дозою вакцини від коронавірусу. Відомо, що для цього будуть використовувати ті ж препарати - Pfizer-BioNTech, Sinovac та AstraZeneca.
Відповідну заяву зробив президент Себастьян Піньєра. Першими четверту дозу отримуватимуть люди з ослабленим імунітетом уже з 10 січня.
«Починаючи з наступного понеділка, 10 січня, ми збираємося розпочати новий процес масової вакцинації через четверту або другу ревакцинацію», - заявив Пінера.
Варто додати, що у Чилі один із найвищих показників вакцинації у світі. Тут два щеплення від коронавірусу отримали 85% населення.
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