Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Противники вакцинації влаштують новий мітинг у Києві
  • В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак
  • Білий дім опублікував звіт за підсумками переговорів Байдена та Зеленського

В Австрії ввели обов'язкове носіння маски типу FFP-2

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 09:02
Версія для друку
В Австрії ввели обов'язкове носіння маски типу FFP-2

З одинадцятого січня. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 11 січня Австрія вводить обов'язкове носіння масок типу FFP-2 на вулиці. Але за умови, якщо люди знаходяться на відстані менше двох метрів один від одного.

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що влада перевірятиме, чи дотримуються люди нового правила. 

«Маска типу FFP-2 є дієвим засобом захисту себе та оточуючих. Ефективність FFP-масок можна побачити через те, що їх носіння допомагає запобігти поширенню хвилі грипу. Також, бачимо, що Омікрон дуже заразний і на відкритому повітрі дуже швидко поширюється. Це означає, що маску потрібно буде носити на вулиці», - заявив він.

Також в країні скоротили термін дії зеленого паспорта до 6 місяців.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції