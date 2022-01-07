Три регіони України мають понад 50% вакцинованих

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 08:55

Про це заявив Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

За даними міністра МОЗ Віктора Ляшка, три регіони України мають понад 50% вакцинованого населення. Мова йде про щеплення від ковіду.

«Поки що лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення - Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області», - уточнив Ляшко.

Він додав, що сьогодні, 7 січня, пункти вакцинації не працюють.