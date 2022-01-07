Три регіони України мають понад 50% вакцинованих

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Про це заявив Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
За даними міністра МОЗ Віктора Ляшка, три регіони України мають понад 50% вакцинованого населення. Мова йде про щеплення від ковіду.
«Поки що лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення - Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області», - уточнив Ляшко.
Він додав, що сьогодні, 7 січня, пункти вакцинації не працюють.
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