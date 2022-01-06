Українці обурилися рекламі «Сватів» у Facebook

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Вони почали сипати гнівними коментарями.
Новину передає «Преса України».
Соцгігант Facebook почав рекламувати серіал студії «Квартал-95» «Свати-7». Користувачам соцмережі це не дуже сподобалось. Свою негативну реакцію вони вилили у коментарі.
Так, під рекламним постом серіалу від "Sweet.TV", користувачі поцікавилися, хто це дивиться. Також з’явилися досить різкі коментарі «та в ср@ку йдіть зі своїми сватами».
«Зеля за прокат "Сватів" отримає ще пару сотень мільйонів, а ви в захваті, відпишусь від сервісу, спасибі», - відзначили коментатори.
Позитивні коментарі теж є, але їх вкрай мало.
13:28: В Казахстані підрахували кількість загиблих правоохоронців
12:06: Папа Римський назвав егоїстами пари без дітей, але з тваринами
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