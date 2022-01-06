Українці обурилися рекламі «Сватів» у Facebook

Аня Мартинюк 06 січня 2022, 14:00

Вони почали сипати гнівними коментарями.

Новину передає «Преса України».

Соцгігант Facebook почав рекламувати серіал студії «Квартал-95» «Свати-7». Користувачам соцмережі це не дуже сподобалось. Свою негативну реакцію вони вилили у коментарі.

Так, під рекламним постом серіалу від "Sweet.TV", користувачі поцікавилися, хто це дивиться. Також з’явилися досить різкі коментарі «та в ср@ку йдіть зі своїми сватами».

«Зеля за прокат "Сватів" отримає ще пару сотень мільйонів, а ви в захваті, відпишусь від сервісу, спасибі», - відзначили коментатори.

Позитивні коментарі теж є, але їх вкрай мало.