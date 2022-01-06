В Казахстані підрахували кількість загиблих правоохоронців

Аня Мартинюк 06 січня 2022, 13:28

Також повідомляється про обезголовлення чоловіка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що в Алмати під час зіткнень з протестувальниками 12 правоохоронців загинули. Також зазначається про 353 поранених.

За даними видання "Супутник Казахстан", в місті було виявлено тіло обезголовленого чоловіка.

Як відомо, протести в Казахстані розпочалися 2 січня через зростання цін на скраплений газ.