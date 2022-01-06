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Також повідомляється про обезголовлення чоловіка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що в Алмати під час зіткнень з протестувальниками 12 правоохоронців загинули. Також зазначається про 353 поранених.
За даними видання "Супутник Казахстан", в місті було виявлено тіло обезголовленого чоловіка.
Як відомо, протести в Казахстані розпочалися 2 січня через зростання цін на скраплений газ.
13:28: В Казахстані підрахували кількість загиблих правоохоронців
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