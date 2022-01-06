В Україні ставатиме холодніше

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Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6-го січня, напередодні Святвечора, в Україні поступово ставатиме холодніше. Стовпчики термометрів протягом дня покажуть від -1 до +4 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
«У південній частині, на Донеччині, у Дніпрі з районами буде ще тепліше, +5+12 градусів. Мокрий сніг та дощ 6-го січня очікуються в Карпатах, навколо Карпат, вдень ще й місцями в центральних областях. На решті території України в четвер - без істотних опадів», - зазначила вона.
Синоптик також спрогнозували поривчастий вітер західних напрямків. У Києві вдень +1+3 градуси, без серйозних опадів. В ніч на Різдво в столиці похолодає до 2-4 градусів морозу, вдень 7-го січня буде без опадів та близько нуля.
13:28: В Казахстані підрахували кількість загиблих правоохоронців
12:06: Папа Римський назвав егоїстами пари без дітей, але з тваринами
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