Противники вакцинації влаштують новий мітинг у Києві

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Небайдужих закликають збиратися під стінами ВРУ 24 січня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що у Києві пройде черговий мітинг супротивників вакцинації. 24 січня лідер руху антивакцинаторів Остап Стахів закликав до протесту під ВРУ о 9:00.
Він наголосив, що треба не допустити ухвалення законопроекту №4142, який передбачає примусову вакцинацію дорослого населення та дітей, відлучення від дошкільного виховання та освіти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості та автотранспорту громадян на потреби боротьби з епідемією.
Нагадаємо, раніше Стахів був поміщений у СІЗО, його підозрювали у спробі захоплення влади.
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13:16: Вакцини для ревакцинації від ковіду вистачить – Зеленський
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