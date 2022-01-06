Противники вакцинації влаштують новий мітинг у Києві

Аня Мартинюк 06 січня 2022, 12:42

Небайдужих закликають збиратися під стінами ВРУ 24 січня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що у Києві пройде черговий мітинг супротивників вакцинації. 24 січня лідер руху антивакцинаторів Остап Стахів закликав до протесту під ВРУ о 9:00.

Він наголосив, що треба не допустити ухвалення законопроекту №4142, який передбачає примусову вакцинацію дорослого населення та дітей, відлучення від дошкільного виховання та освіти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості та автотранспорту громадян на потреби боротьби з епідемією.

Нагадаємо, раніше Стахів був поміщений у СІЗО, його підозрювали у спробі захоплення влади.