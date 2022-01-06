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Папа Римський назвав егоїстами пари без дітей, але з тваринами

Аня Мартинюк 06 січня 2022, 12:06
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Папа Римський назвав егоїстами пари без дітей, але з тваринами

Він також розповів, що робити парам, які з біологічних причин не можуть завести дитину. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що Папа Франциск вважає, що віддавати перевагу домашнім тваринам - це егоїстично.  За йог ословами, якщо люди обирають тварин замість дітей, то вони таким чином демонструють егоїстичні звички.

«Ми спостерігаємо прояв егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Іноді вони заводять лише одну, але при цьому у них є собаки та кішки, які замінюють дітей. Це може здатися смішним, але це реальність», - заявив Франциск. 

Він наголосив, що така практика «позбавляє нас людяності». Парам, які не можуть мати дітей з біологічних причин він порадив усиновлення.

 

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