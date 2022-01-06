Українські ковід-сертифікати визнали ще у 6 країнах

Папа Римський назвав егоїстами пари без дітей, але з тваринами 12:06
Вакцини для ревакцинації від ковіду вистачить – Зеленський 13:16
Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів 12:39
У Туреччині збираються посадити за грати матір з двома дітьми 09:42
НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль 11:37
Посол розповіла про роботу над отриманням безвізу України та США 10:19
В Україні подорожчало виготовлення біометричних документів 09:40
В Україні четвертий день знижується захворюваність на ковід 08:29
У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці 13:10
В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак 12:38
Всього 60 країн визнають український сертифікат.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що українські ковід-сертифікати визнали у Лівані, Чорногорії, Тайвані, Уругваї, Тунісі та Таїланді. Про це розповіли у прес-службі МОЗ.
Так, українські мандрівники можуть використати цифровий сертифікат на порталі «Дія». А саме про вакцинацію чи про те, що людина перехворіла коронавірусом.
За попередніми даними, у 2022 році список країн, які визнають український ковід-сертифікат збільшиться до 80.
12:06: Папа Римський назвав егоїстами пари без дітей, але з тваринами
13:16: Вакцини для ревакцинації від ковіду вистачить – Зеленський
12:39: Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.