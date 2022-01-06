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Українські ковід-сертифікати визнали ще у 6 країнах

Аня Мартинюк 06 січня 2022, 11:29
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Українські ковід-сертифікати визнали ще у 6 країнах

Всього 60 країн визнають український сертифікат.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що українські ковід-сертифікати визнали у Лівані, Чорногорії, Тайвані, Уругваї, Тунісі та Таїланді. Про це розповіли у прес-службі МОЗ.

Так, українські мандрівники можуть використати цифровий сертифікат на порталі «Дія». А саме про вакцинацію чи про те, що людина перехворіла коронавірусом. 

За попередніми даними, у 2022 році список країн, які визнають український ковід-сертифікат збільшиться до 80.

 

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