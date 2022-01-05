В «Дії» з'явилась нова послуга

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Оновлювати програму не потрібно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що в додатку «Дія» з’явилася нова послуга – сповіщення про кредити або перевірку кредитної історії.
«Сьогодні запускаємо у Дії важливу функцію push-повідомлення про кредити або перевірку кредитної історії», - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відомо, що користувачам не потрібно оновлювати програму.
13:16: Вакцини для ревакцинації від ковіду вистачить – Зеленський
12:39: Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів
09:42: У Туреччині збираються посадити за грати матір з двома дітьми
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