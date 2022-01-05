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В «Дії» з'явилась нова послуга

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 14:07
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В «Дії» з'явилась нова послуга

Оновлювати програму не потрібно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що в додатку «Дія» з’явилася нова послуга – сповіщення про кредити або перевірку кредитної історії.

«Сьогодні запускаємо у Дії важливу функцію push-повідомлення про кредити або перевірку кредитної історії», - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відомо, що користувачам не потрібно оновлювати програму.

 

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