В «Дії» з'явилась нова послуга

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 14:07

Оновлювати програму не потрібно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що в додатку «Дія» з’явилася нова послуга – сповіщення про кредити або перевірку кредитної історії.

«Сьогодні запускаємо у Дії важливу функцію push-повідомлення про кредити або перевірку кредитної історії», - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відомо, що користувачам не потрібно оновлювати програму.