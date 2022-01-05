Сенцов підтримав протестувальників у Казахстані

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 13:45

Фразою «Діду, йди».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що колишній бранець Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов підтримав казахських протестувальників. А саме фразою "Діду, йди!" або ж «шал, кет!» на казахській мові. Як відомо, наразі протестувальники стріляють у силовиків та підпалюють будівлі.

«Так тримати!», - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, у Казахстані розпочались протести через зростання цін на скраплений газ 2 січня.