Вакцини для ревакцинації від ковіду вистачить – Зеленський

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 13:16

Президент закликав активніше пропаганудвати вакцинацію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що в Україні достатньо вакцин для ревакцинації населення. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що українці можуть вакцинуватися вакцинами від різних виробників.

«Українцям доступні препарати американської, європейської та китайської розробок - всі надійні. Для ревакцинації також буде цілком достатній потенціал. Забезпечимо і найефективніші препарати для лікування COVID-19 - усі, визнані світом», - додав він.

Також він закликав активніше пропагандувати вакцинацію, зокрема керівників релігійних громад.