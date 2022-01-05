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Це його стратегія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 січня, французький президент Еммануель Макрон зробив гучну заяву. За його словами, його Covid-стратегія полягає в тому, щоб «розлютити» французів, які не вакцинувалися проти коронавірусної інфекції.
Макрон наголосив, що невакцинованим продовжуватимуть ускладнювати повсякденне життя, обмежуючи можливість відвідувати певні місця. Про це президент заявив в інтерв'ю газеті Le Parisien.
«Я не збираюся злити французів. Але що стосується нещеплених, я дуже хочу їх роздратувати. І ми робитимемо це до кінця. Це стратегія», - заявив він.
Макрон наголосив, що в країні вакциновано майже 90% населення.
12:39: Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів
09:42: У Туреччині збираються посадити за грати матір з двома дітьми
11:37: НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль
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