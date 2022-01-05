Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 12:39

Це його стратегія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, французький президент Еммануель Макрон зробив гучну заяву. За його словами, його Covid-стратегія полягає в тому, щоб «розлютити» французів, які не вакцинувалися проти коронавірусної інфекції.

Макрон наголосив, що невакцинованим продовжуватимуть ускладнювати повсякденне життя, обмежуючи можливість відвідувати певні місця. Про це президент заявив в інтерв'ю газеті Le Parisien.

«Я не збираюся злити французів. Але що стосується нещеплених, я дуже хочу їх роздратувати. І ми робитимемо це до кінця. Це стратегія», - заявив він.

Макрон наголосив, що в країні вакциновано майже 90% населення.