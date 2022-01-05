Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак
  • Білий дім опублікував звіт за підсумками переговорів Байдена та Зеленського
  • У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень

В племінницю Джорджа Флойда стріляли

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 12:09
Версія для друку
В племінницю Джорджа Флойда стріляли

Дівчинка залишилась живою. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що у США невідомі люди відкрили вогонь в бік племінниці вбитого копом Джорджа Флойда. Дівчинці Аріанні всього чотири роки. Їй влучили в живіт.

Подія мала місце у Х'юстоні. За даними поліції, дівчинку доправили до лікарні, їй зробили операцію. Наразі її стан стабільний. 

Нагадаємо, вбивство афроамериканця Джорджа Флойда відбулось у травні 2020 року. Після цього в США виникли масові протести.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції