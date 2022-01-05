В племінницю Джорджа Флойда стріляли

Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів 12:39
У Туреччині збираються посадити за грати матір з двома дітьми 09:42
НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль 11:37
Посол розповіла про роботу над отриманням безвізу України та США 10:19
В Україні подорожчало виготовлення біометричних документів 09:40
В Україні четвертий день знижується захворюваність на ковід 08:29
У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці 13:10
В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак 12:38
У США назвали умову, за якої Росія не почне вторгнення в Україну 10:47
Українці тепер повинні реєструвати SIM-картки за паспортом 09:37
Дівчинка залишилась живою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що у США невідомі люди відкрили вогонь в бік племінниці вбитого копом Джорджа Флойда. Дівчинці Аріанні всього чотири роки. Їй влучили в живіт.
Подія мала місце у Х'юстоні. За даними поліції, дівчинку доправили до лікарні, їй зробили операцію. Наразі її стан стабільний.
Нагадаємо, вбивство афроамериканця Джорджа Флойда відбулось у травні 2020 року. Після цього в США виникли масові протести.
12:39: Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів
09:42: У Туреччині збираються посадити за грати матір з двома дітьми
11:37: НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.