В племінницю Джорджа Флойда стріляли

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 12:09

Дівчинка залишилась живою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що у США невідомі люди відкрили вогонь в бік племінниці вбитого копом Джорджа Флойда. Дівчинці Аріанні всього чотири роки. Їй влучили в живіт.

Подія мала місце у Х'юстоні. За даними поліції, дівчинку доправили до лікарні, їй зробили операцію. Наразі її стан стабільний.

Нагадаємо, вбивство афроамериканця Джорджа Флойда відбулось у травні 2020 року. Після цього в США виникли масові протести.