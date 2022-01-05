Виагра - препарат не только для взрослых

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 11:01

Виагра - популярный фирменный рецептурный препарат для лечения эректильной дисфункции (ЭД). Он действует, расслабляя мышцы и увеличивая кровоток в организме, что приводит к эрекции. Виагра софт действует так же.

Почему мужчинам приходится пить виагру?

Для начала нужно разобраться, что вызывает эректильную дисфункцию.

Гормональные проблемы.

Повреждение нерва. Когда мужчина сексуально возбужден, его мозг посылает сигналы к его пенису, чтобы начать процесс эрекции. Но если есть повреждение нерва, эти сообщения не могут быть переданы должным образом;

Плохой приток крови к половому члену;

Побочные эффекты лекарств;

Болезнь Пейрони. Болезнь Пейрони - это нарушение заживления ран, характеризующееся отчетливым искривлением полового члена. У многих мужчин с болезнью Пейрони развивается эректильная дисфункция, хотя эксперты точно не знают, почему;

Психологические и эмоциональные проблемы;

Образ жизни. Курение, ожирение, злоупотребление наркотиками и алкоголем, нездоровая диета и неправильные физические упражнения могут способствовать возникновению других состояний здоровья, связанных с эректильной дисфункцией.

Это означает, что для приема виагры мужчине не обязательно быть в очень зрелом возрасте.

О возрасте

Возраст - независимый фактор риска эректильной дисфункции, от которого не могут избавиться мужчины. Взаимосвязь между возрастом как независимым фактором риска и эректильной дисфункцией хорошо известна в медицинской литературе. Среди мужчин старше 40 лет у 52% будет эректильная дисфункция, тяжесть которой увеличивается с возрастом. Поскольку население стареет, а пожилые люди становятся более здоровыми, необходимо решать такие проблемы качества жизни, как эректильная дисфункция.

На помощь приходит виагра

Виагра - один из самых коммерчески успешных лекарств, доступных на shop-viagra. В течение нескольких месяцев после его утверждения были написаны миллионы рецептов, на прилавках появилось несколько массовых книг в мягкой обложке, истории часто появлялись в основных средствах массовой информации, он стал предметом бесчисленных комедийных монологов, мультфильмов и шуток, а также на сотнях интернет-сайтов.

В клинических испытаниях 74% пациентов, принимавших Виагру, сообщили об улучшении эрекции по сравнению с 16% пациентов, принимавших плацебо.