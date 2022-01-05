Тайвань купив 20 000 пляшок литовського рому

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 10:15

Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що компанія Taiwan Tobacco and Liquor Corp (TTL) придбала ром після того, як дізналася, що йому можуть заблокувати в’їзд до Китаю. Мова йде про 24 000 пляшок литовського рому.

Це сталося після того, як Литва заснувала де-факто посольство на Тайвані, що є потенційною ознакою зростаючих зв’язків між ними. Через кілька днів Китай погіршив дипломатичні відносини з Литвою.

Де-факто посольство Литви носить назву Тайвань, а не «Китайський Тайбей», назва, яку використовують багато іноземних держав, щоб не образити Китай. Хоча Тайвань є самокерованою демократичною державою, Пекін розглядає його як частину своєї території. У минулому році Пекін посилив тиск, щоб ізолювати острів від своїх міжнародних союзників.