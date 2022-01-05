У Туреччині збираються посадити за грати матір з двома дітьми

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 09:42

Про це повідомили іноземні ЗМІ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що невідома жінка опублікувала у Twitter повідомлення, в якому зазначила, що її разом з двома дітьми відправлять у в’язницю Сінкан в Анкарі. Про це повідомив Стокгольмський центр свободи з посиланням на інформаційний сайт Bold Medya.

Жінка повідомила, що її засудили до 6 років 10 місяців ув'язнення за нібито зв'язки з рухом Гюлена і що її двоє дітей віком 3 і 18 місяців будуть супроводжувати її.

«Я буду ув’язнена з двома своїми дітьми, незважаючи на те, що я нічого поганого не зробила. Я не терористка, просто мати, яка намагається виховувати своїх дітей», – заявила вона.

У розмові з Bold Medya, не розкриваючи свого імені, жінка розповіла, що її звинувачують у використанні програми для смартфонів ByLock. Туреччина вважає ByLock, колись широко доступну в Інтернеті, секретним інструментом спілкування між прихильниками релігійного руху Гюлена після спроби державного перевороту 15 липня 2016 року, незважаючи на відсутність будь-яких доказів того, що повідомлення ByLock були пов’язані з невдалим путчем, що призвело до арешту тисяч людей, які ним користувалися.

До слова, кількість дітей, які супроводжували своїх матерів у в'язниці, різко зросла в Туреччині після спроби державного перевороту. Згідно з останнім звітом, 345 дітей віком до 6 років перебувають у турецьких в’язницях разом із матерями.