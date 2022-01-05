Майдан у Алма-Аті продовжується

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 09:07

Люди не здаються попри виконання владою ряду умов.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, яка ситуація нині в Алма-Аті, Казахстан. Як відомо, 2 січня тут розпочались протести через зростання цін на скраплений газ. Так, вони переросли у справжній майдан - з масштабними зіткненнями на площах великих міст.

Відомо, що влада країни ввела надзвичайний стан. Поліцейські працюють над «умиротворенням протесту». Також відомо, що уряд відправили у відставку, ціни на пальне знизили, а також запровадили їхнє державне регулювання на півроку.

Але протести не зупиняються, бо початкові вимоги щодо газу негайно трансформувалися у політичні. Сьогодні, 5 січня, в Алма-Аті лунали вибухи світлошумових гранат.