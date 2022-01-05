Майдан у Алма-Аті продовжується

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Новину передає «Преса України».
Стало відомо, яка ситуація нині в Алма-Аті, Казахстан. Як відомо, 2 січня тут розпочались протести через зростання цін на скраплений газ. Так, вони переросли у справжній майдан - з масштабними зіткненнями на площах великих міст.
Відомо, що влада країни ввела надзвичайний стан. Поліцейські працюють над «умиротворенням протесту». Також відомо, що уряд відправили у відставку, ціни на пальне знизили, а також запровадили їхнє державне регулювання на півроку.
Але протести не зупиняються, бо початкові вимоги щодо газу негайно трансформувалися у політичні. Сьогодні, 5 січня, в Алма-Аті лунали вибухи світлошумових гранат.
09:42: У Туреччині збираються посадити за грати матір з двома дітьми
11:37: НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль
10:19: Посол розповіла про роботу над отриманням безвізу України та США
09:40: В Україні подорожчало виготовлення біометричних документів
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