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В Україні різко побільшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 05 січня 2022, 08:28
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В Україні різко побільшало ковідних хворих

А українці все ще вакцинуються. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 5 січня в Україні виявили 4571 українця з ковідом. Кількість хворих підскочила в два з половиною рази.

Серед них 210 дітей та 112 медиків. 366 людей із ковідом потрапили до лікарні. 273 випадків коронавірусу, на жаль, виявилися летальними, 8439 осіб разом з тим одужали.

Щеплення від коронавірусу за добу зробили 102478 осіб. З них 26502 особи зробили перший укол.

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