В Україні різко побільшало ковідних хворих

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А українці все ще вакцинуються.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 5 січня в Україні виявили 4571 українця з ковідом. Кількість хворих підскочила в два з половиною рази.
Серед них 210 дітей та 112 медиків. 366 людей із ковідом потрапили до лікарні. 273 випадків коронавірусу, на жаль, виявилися летальними, 8439 осіб разом з тим одужали.
Щеплення від коронавірусу за добу зробили 102478 осіб. З них 26502 особи зробили перший укол.
09:42: У Туреччині збираються посадити за грати матір з двома дітьми
11:37: НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль
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