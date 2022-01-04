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Медаль можна замовити на сайті банку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що 6 січня НБУ випустить пам'ятну медаль "Державна служба фінансового моніторингу України". Як зазначили у прес-службі банку, «медаль присвячена органу, уповноваженому Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки, завдання якого – протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення».
Тираж всього 20 тисяч штук. На медалі можна буде побачити малий Державний Герб України, напис – "Україна", фрагмент фасаду будівлі Держфінмоніторингу; напис "Державна служба фінансового моніторингу України" та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку.
Художником виступила Марія Скоблікова, скульптори – Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук. Замовити медаль можна онлайн на сайті банку.
11:37: НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль
10:19: Посол розповіла про роботу над отриманням безвізу України та США
09:40: В Україні подорожчало виготовлення біометричних документів
08:29: В Україні четвертий день знижується захворюваність на ковід
13:10: У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці
12:38: В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак
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