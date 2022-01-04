НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль

Аня Мартинюк 04 січня 2022, 11:37

Медаль можна замовити на сайті банку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що 6 січня НБУ випустить пам'ятну медаль "Державна служба фінансового моніторингу України". Як зазначили у прес-службі банку, «медаль присвячена органу, уповноваженому Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки, завдання якого – протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення».

Тираж всього 20 тисяч штук. На медалі можна буде побачити малий Державний Герб України, напис – "Україна", фрагмент фасаду будівлі Держфінмоніторингу; напис "Державна служба фінансового моніторингу України" та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку.

Художником виступила Марія Скоблікова, скульптори – Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук. Замовити медаль можна онлайн на сайті банку.