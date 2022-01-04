На Черкащині уноворічну ніч згвалтували неповнолітню

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Зловмисника уже затримали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що на Черкащині на Новий рік зґвалтували15-річну дівчинку. Поліція затримала зловмисника. Інцидент трапився в одному із сіл Золотоніського району Черкаської області. Поліція встановила, що троє неповнолітніх подруг прийшли до ялинки до центру села, де зустріли місцевого жителя.
Одну з дівчат зловмисник заманив в машину, запропонувавши покатати. В результаті він вивіз дівчину за село, де й згвалтував. Потерпіла розповіла про це батькам. Поліція затримала 32-річного гвалтівника. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України. Він може сісти за грати на термін від 7 до 12 років.
11:37: НБУ випустить Держслужбі фінмоніторингу пам'ятну медаль
10:19: Посол розповіла про роботу над отриманням безвізу України та США
09:40: В Україні подорожчало виготовлення біометричних документів
08:29: В Україні четвертий день знижується захворюваність на ковід
13:10: У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці
12:38: В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак
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