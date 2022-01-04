На Черкащині уноворічну ніч згвалтували неповнолітню

Аня Мартинюк 04 січня 2022, 11:01

Зловмисника уже затримали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що на Черкащині на Новий рік зґвалтували15-річну дівчинку. Поліція затримала зловмисника. Інцидент трапився в одному із сіл Золотоніського району Черкаської області. Поліція встановила, що троє неповнолітніх подруг прийшли до ялинки до центру села, де зустріли місцевого жителя.

Одну з дівчат зловмисник заманив в машину, запропонувавши покатати. В результаті він вивіз дівчину за село, де й згвалтував. Потерпіла розповіла про це батькам. Поліція затримала 32-річного гвалтівника. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України. Він може сісти за грати на термін від 7 до 12 років.