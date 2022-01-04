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В перспективі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що Україна працює над досягненням безвізового режиму зі США. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.
Так, Україна не відповідає ряду критеріїв.
«Це стосується як питань у середині країни, захисту кордонів, обміну інформації між нашими країнами, як швидко ми повідомляємо про наші втрачені або вкрадені паспорти – є така низка конкретних питань. І є, звичайно, критерії, які стосуються відсотка відмов щодо туристичних віз та як часто громадяни, які їдуть туристичними візами, залишаються нелегально в країні. Над цими показниками нам треба працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорено між двома країнами», - розповіла посол.
За її словами, однією з перешкод залишається те, що багато українців залишаються у США нелегально.
10:19: Посол розповіла про роботу над отриманням безвізу України та США
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