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Посол розповіла про роботу над отриманням безвізу України та США

Аня Мартинюк 04 січня 2022, 10:19
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Посол розповіла про роботу над отриманням безвізу України та США

В перспективі.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що Україна працює над досягненням безвізового режиму зі США. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.  

Так, Україна не відповідає ряду критеріїв. 

«Це стосується як питань у середині країни, захисту кордонів, обміну інформації між нашими країнами, як швидко ми повідомляємо про наші втрачені або вкрадені паспорти – є така низка конкретних питань. І є, звичайно, критерії, які стосуються відсотка відмов щодо туристичних віз та як часто громадяни, які їдуть туристичними візами, залишаються нелегально в країні. Над цими показниками нам треба працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорено між двома країнами», - розповіла посол.

За її словами, однією з перешкод залишається те, що багато українців залишаються у США нелегально.

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