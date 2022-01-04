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Стало відомо, скільки доведеться платити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що в Україні здорожчало виробництво біометричних документів. З почаптком 2022 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" підняло ціни на тлі росту цін на сировину та матеріали.
Українці, які оформлюватимуть внутрішній паспорт у вигляді ID-картки та закордонний паспорт, платитимуть 372 гривні та 733 гривні відповідно. Ця сума для тих, хто хоче виготовити документ за 20 днів. Ціна за виготовлення за 10 днів становитиме 498 грн та 1 085 грн відповідно.
Варто зазначити, що для тих, хто оформляє внутрішній паспорт вперше, послуга залишиться безкоштовною.
09:40: В Україні подорожчало виготовлення біометричних документів
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