У Мінцифрах запевнили, що «Дія» набирає популярності

Аня Мартинюк 04 січня 2022, 09:11

Темпи зростання кільккості користувачів назвали «шаленими».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що кількість користувачів електронного сервісу Дія перевищила 13 млн осіб. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, він спостерігає шалені темпи зростання кількості нових користувачів.

«Щойно пройшли позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів Дії. За 2021 рік ми зросли більш ніж у п'ять разів. Наразі щоденний приріст нових користувачів – плюс 50-70 тисяч. Це шалені темпи зростання для будь-якого технологічного бізнесу», – заявив він.

Михайло Федоров уточнив, що українці користуються COVID-сертифікатами, посвідченнями водія та сплачують податки за допомогою Дії. Як відомо, у додатку є 15 документів та доступні 9 послуг.