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Нових хворих менше 2 тисяч осіб.
Новину передає «Преса України».
3 січня в Україні виявили 1746 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. Так, захворюваність знижується уже четвертий день поспіль.
Як зазначається, серед нових хворих 87 дітей та 21 медик. 970 людей потрапили до лікарень. 135 пацієнтів за добу померли.
Разом з тим медики повідомили про 3629 осіб, які одужали. 3 січня в Україні зробили 36 289 щеплень від коронавірусу.
09:40: В Україні подорожчало виготовлення біометричних документів
08:29: В Україні четвертий день знижується захворюваність на ковід
13:10: У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці
12:38: В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак
10:47: У США назвали умову, за якої Росія не почне вторгнення в Україну
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