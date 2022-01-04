В Україні четвертий день знижується захворюваність на ковід

Аня Мартинюк 04 січня 2022, 08:29

Нових хворих менше 2 тисяч осіб.

Новину передає «Преса України».

3 січня в Україні виявили 1746 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. Так, захворюваність знижується уже четвертий день поспіль.

Як зазначається, серед нових хворих 87 дітей та 21 медик. 970 людей потрапили до лікарень. 135 пацієнтів за добу померли.

Разом з тим медики повідомили про 3629 осіб, які одужали. 3 січня в Україні зробили 36 289 щеплень від коронавірусу.