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В Україні четвертий день знижується захворюваність на ковід

Аня Мартинюк 04 січня 2022, 08:29
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В Україні четвертий день знижується захворюваність на ковід

Нових хворих менше 2 тисяч осіб. 

Новину передає «Преса України».

3 січня в Україні виявили 1746 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. Так, захворюваність знижується уже четвертий день поспіль.

Як зазначається, серед нових хворих 87 дітей та 21 медик. 970 людей потрапили до лікарень. 135 пацієнтів за добу померли.

Разом з тим медики повідомили про 3629 осіб, які одужали. 3 січня в Україні зробили 36 289 щеплень від коронавірусу.

 

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