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Також відомо, скільки українців користуються додатком «Дія».
Новину передає «Преса України».
Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що за три тижні українці, які отримали тисячу гривень за вакцинацію від ковіду, витратили 638 млн грн.
«Результати лише за три тижні: 7,3 млн - відкритих карток "еПідтримка" у банках; 6,1 млн заявок на отримання виплат у "Діє"; 638 млн грн - вже витратили українці», - зазначив він.
Також він додав, що у додатку «Дія» зареєстровано понад 13 мільйонів унікальних користувачів, а 12 мільйонів користуються додатком.
13:10: У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці
12:38: В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак
10:47: У США назвали умову, за якої Росія не почне вторгнення в Україну
09:37: Українці тепер повинні реєструвати SIM-картки за паспортом
09:00: Білий дім опублікував звіт за підсумками переговорів Байдена та Зеленського
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