У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 13:10

Також відомо, скільки українців користуються додатком «Дія».

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що за три тижні українці, які отримали тисячу гривень за вакцинацію від ковіду, витратили 638 млн грн.

«Результати лише за три тижні: 7,3 млн - відкритих карток "еПідтримка" у банках; 6,1 млн заявок на отримання виплат у "Діє"; 638 млн грн - вже витратили українці», - зазначив він.

Також він додав, що у додатку «Дія» зареєстровано понад 13 мільйонів унікальних користувачів, а 12 мільйонів користуються додатком.