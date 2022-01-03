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У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 13:10
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У Мінцифрах розповіли, скільки грошей за вакцинацію витратили українці

Також відомо, скільки українців користуються додатком «Дія». 

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що за три тижні українці, які отримали тисячу гривень за вакцинацію від ковіду, витратили 638 млн грн.

«Результати лише за три тижні: 7,3 млн - відкритих карток "еПідтримка" у банках; 6,1 млн заявок на отримання виплат у "Діє"; 638 млн грн - вже витратили українці», - зазначив він.

Також він додав, що у додатку «Дія» зареєстровано понад 13 мільйонів унікальних користувачів, а 12 мільйонів користуються додатком. 

 

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