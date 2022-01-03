В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 12:38

Поліція так захищає «закон».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що в Амстердамі під час неодобреного маршу противників локдауну та вакцинації поліція вдалась до жорстких заходів, спустивши на людей своїх собак.

Сутички спалахнули після того, як мер міста Фемке Халсема видала надзвичайне розпорядження, що надає поліції право очистити центральну Музейну площу. Шокуючі фотографії та відео показують, як поліцейські собаки нападають на протестувальників.





Офіцери також били кийками та щитами невинних людей, які боряться за свої права. Перед тим, як прибули спеціальні сили, розлючений натовп розгорнув банер із написом «Менше репресій, більше турботи» біля музею Ван Гога в центрі міста. Група людей, одягнених у білі комбінезони та маски, також тримала таблички з написом: «Це не про вірус, а про контроль».