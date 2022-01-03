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В меню увійшло 160 страв.
Новину передає «Преса України».
З 1 січня українські школи перейшли на нове харчування. Як відомо, меню розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко. Він обрав 160 страв. Так, школярі матимуть в раціоні: м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва; гриби; непастеризоване молоко та молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока; непастеризовані соки, газовані напої та каву; рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру та підсолоджувачів.
Чіпси та сухарики з вмістом солі більше 0,12 г на 100 г готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 г на 100 г готового продукту також увійшли до списку.
Для прикладу, школяр може замовити собі суп Авголемоно, звичайний або безглютеновий скрамбл, чилі кон карне з куркою, болоньєзе, кебаб із сиром, мінтай, запечений у соусі "Бешамель".
10:47: У США назвали умову, за якої Росія не почне вторгнення в Україну
09:37: Українці тепер повинні реєструвати SIM-картки за паспортом
09:00: Білий дім опублікував звіт за підсумками переговорів Байдена та Зеленського
08:33: В Україні знову меншає кількість нових ковідних хворих
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