Зеленський показав свіже фото зі спортзалу

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 11:25

Позував президент з собаками.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах фото зі спортзалу. Так, народний лідер позував разом з домашніми улюбленцями – собаками Петею та Норою.

«Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає», - додав він.

Також Зеленський побажав усім бадьорого ранку.