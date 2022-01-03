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Зеленський показав свіже фото зі спортзалу

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 11:25
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Зеленський показав свіже фото зі спортзалу

Позував президент з собаками.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що  президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах фото зі спортзалу. Так, народний лідер позував разом з домашніми улюбленцями – собаками Петею та Норою.

«Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає», - додав він.

Також Зеленський побажав усім бадьорого ранку.

 

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