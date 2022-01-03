Зеленський показав свіже фото зі спортзалу

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Позував президент з собаками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах фото зі спортзалу. Так, народний лідер позував разом з домашніми улюбленцями – собаками Петею та Норою.
«Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає», - додав він.
Також Зеленський побажав усім бадьорого ранку.
10:47: У США назвали умову, за якої Росія не почне вторгнення в Україну
09:37: Українці тепер повинні реєструвати SIM-картки за паспортом
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