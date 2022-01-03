У США назвали умову, за якої Росія не почне вторгнення в Україну

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 10:47

Мотиви вторгнення Путіна залишаються невідомими.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що в американській розвідці вважають - ймовірність вторгнення РФ в Україну залишається дуже високою. Також запобігти йому можуть лише "величезні санкції".

За словами голови комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа, союзники США мають бути переконані в цьому.

«Росія має зрозуміти, що ми є єдиними в цьому», - підкреслив Шифф.

Він додав, що наразі не розуміє мотивації лідера Кремля Володимира Путіна.