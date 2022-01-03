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Мотиви вторгнення Путіна залишаються невідомими.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що в американській розвідці вважають - ймовірність вторгнення РФ в Україну залишається дуже високою. Також запобігти йому можуть лише "величезні санкції".
За словами голови комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа, союзники США мають бути переконані в цьому.
«Росія має зрозуміти, що ми є єдиними в цьому», - підкреслив Шифф.
Він додав, що наразі не розуміє мотивації лідера Кремля Володимира Путіна.
10:47: У США назвали умову, за якої Росія не почне вторгнення в Україну
09:37: Українці тепер повинні реєструвати SIM-картки за паспортом
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