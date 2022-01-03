Афганські агенти вилили 3000 літрів алкоголю

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 10:13

Продаж і споживання алкоголю були заборонені навіть при попередній владі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що афганські сили безпеки вилили близько 3000 літрів алкоголю в канал у Кабулі. Так, нова влада Талібану розправляється з продажем алкоголю. На відео, оприлюдненому Головним управлінням розвідки, видно, що агенти виливають алкоголь, що зберігався в бочках, у канал після того, як вилучили його під час рейду в столиці.

«Мусульманам доводиться серйозно утримуватися від виготовлення та доставки алкоголю», – йдеться у відео.

Невідомо, коли був проведений рейд і коли саме був знищений алкоголь, але в заяві агентства, опублікованого в неділю, 2 січня, йдеться про затримання трьох дилерів під час операції.