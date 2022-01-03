Афганські агенти вилили 3000 літрів алкоголю

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Продаж і споживання алкоголю були заборонені навіть при попередній владі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що афганські сили безпеки вилили близько 3000 літрів алкоголю в канал у Кабулі. Так, нова влада Талібану розправляється з продажем алкоголю. На відео, оприлюдненому Головним управлінням розвідки, видно, що агенти виливають алкоголь, що зберігався в бочках, у канал після того, як вилучили його під час рейду в столиці.
«Мусульманам доводиться серйозно утримуватися від виготовлення та доставки алкоголю», – йдеться у відео.
Невідомо, коли був проведений рейд і коли саме був знищений алкоголь, але в заяві агентства, опублікованого в неділю, 2 січня, йдеться про затримання трьох дилерів під час операції.
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