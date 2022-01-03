Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Білий дім опублікував звіт за підсумками переговорів Байдена та Зеленського
  • У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень
  • Число жертв вибуху в реанімації лікарні під Івано-Франківськом зросло

Афганські агенти вилили 3000 літрів алкоголю

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 10:13
Версія для друку
Афганські агенти вилили 3000 літрів алкоголю

Продаж і споживання алкоголю були заборонені навіть при попередній владі.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що афганські сили безпеки вилили близько 3000 літрів алкоголю в канал у Кабулі. Так, нова влада Талібану розправляється з продажем алкоголю. На відео, оприлюдненому Головним управлінням розвідки, видно, що агенти виливають алкоголь, що зберігався в бочках, у канал після того, як вилучили його під час рейду в столиці.

«Мусульманам доводиться серйозно утримуватися від виготовлення та доставки алкоголю», – йдеться у відео.

Невідомо, коли був проведений рейд і коли саме був знищений алкоголь, але в заяві агентства, опублікованого в неділю, 2 січня, йдеться про затримання трьох дилерів під час операції.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції