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Українці тепер повинні реєструвати SIM-картки за паспортом

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 09:37
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Українці тепер повинні реєструвати SIM-картки за паспортом

Стало відомо, скільки триватиме перехідний період.   

Новину передає «Преса України».

З 1 січня 2022 року в Україні набули чинності зміни до закону про електронні комунікації. Це означає, що тепер українці повинні обов'язково реєструвати SIM-картки, «прив'язуючи» їх до паспортних даних.

Як зазначено у законопроекті, користувач сім-картки повинен здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Однак поспішати робити цце вже зараз не варто. Діятиме перехідний період до 1 січня 2025 року. Після цього користувачі, які не ідентифікували себе, будуть відключені від комунікаційних послуг.

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