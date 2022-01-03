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Стало відомо, скільки триватиме перехідний період.
Новину передає «Преса України».
З 1 січня 2022 року в Україні набули чинності зміни до закону про електронні комунікації. Це означає, що тепер українці повинні обов'язково реєструвати SIM-картки, «прив'язуючи» їх до паспортних даних.
Як зазначено у законопроекті, користувач сім-картки повинен здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
Однак поспішати робити цце вже зараз не варто. Діятиме перехідний період до 1 січня 2025 року. Після цього користувачі, які не ідентифікували себе, будуть відключені від комунікаційних послуг.
09:37: Українці тепер повинні реєструвати SIM-картки за паспортом
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