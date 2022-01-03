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Штати все ще обіцяють захищати Україну від Путіна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 січня, на сайті Білого дому з'явився звіт про розмову американського президента Джо Байдена із українським лідером Володимиром Зеленським.
«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть відповідь рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну», - йдеться в повідомленні.
Також обидва президенти висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які розпочнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність. Як відомо, раніше відбувся діалог світових лідерів, Володимира Путіна та Джо Байдена. Останній закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Україною.
09:00: Білий дім опублікував звіт за підсумками переговорів Байдена та Зеленського
08:33: В Україні знову меншає кількість нових ковідних хворих
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