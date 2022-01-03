В Україні знову меншає кількість нових ковідних хворих

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Українців у святкові дні не вакцинували.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, 2 січня в Україні виявили всього 1804 людей з коронавірусом. Серед них 97 дітей та 24 медики. 1168 осіб було госпіталізовано та 114 випадків ковіду, на жаль, летальні.
Разом з тим 2537 осіб одужали.
У прес-службі МОЗ нагадали, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені.
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