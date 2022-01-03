В Україні знову меншає кількість нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 03 січня 2022, 08:33

Українців у святкові дні не вакцинували.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, 2 січня в Україні виявили всього 1804 людей з коронавірусом. Серед них 97 дітей та 24 медики. 1168 осіб було госпіталізовано та 114 випадків ковіду, на жаль, летальні.

Разом з тим 2537 осіб одужали.

У прес-службі МОЗ нагадали, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені.