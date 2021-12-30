Особенности проведения квартирного ремонта под ключ

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Качественный и профессиональный ремонт под ключ заключается в комплексном подходе к выполнению всех мероприятий строительной компанией. Обязательно принимаются во внимание индивидуальные характеристики объекта, предпочтения клиента.
Главные этапы
Сегодня ремонт квартир под ключ начинается с разработки дизайна. Проходит собеседование с заказчиком, где оговариваются основные моменты по предстоящей работе. Уточняется и подбирается:
Определяется степень возможности выполнения поставленных планов, вносятся предложения дизайнерами.
Не обойтись без замера помещений, по которым уже создается трехмерная модель, помогающая визуализировать предлагаемые решения. Согласуются мероприятия по демонтажу/монтажу, подбираются материалы для отделки и ремонта. Планируется расположение сантехники, проводки, декоративной отделки с мебелью.
На таком этапе составляется примерная смета с учетом цены на материалы, уточняются примерные сроки на осуществление планов.
Перегородки
Демонтируются коммуникации с покрытиями, после чего устраняется мусор. После этого возможно закрепление и новых перегородок.
Стройматериалы покупаются и подвозятся на объект согласно установленной смете. Мастера для работы всегда имеют нужные инструменты.
Черновая отделка заключается в выравнивании полов, стен, потолков. Монтируются инженерные сети с электропроводкой, отопительная система. На этой стадии осуществляется штукатурка, стяжка пола с монтажом конструкций из гипсокартона.
Далее проводится работа с радиаторами, подоконниками, дверьми между комнатами и пр. Наступает время чистовой отделки с покраской, оклейкой и декоративными работами, фиксируются:
В завершение расставляется мебель, подключается бытовая аппаратура, сантехническое оборудование. В целом ремонт под ключ выглядит так, но могут вноситься индивидуальные коррективы на усмотрение клиента.
Существуют определенные плюсы квартирного ремонта под ключ. Так, подряд входит в обязанности строго одной компании. Она ведет все работы, начиная проектированием и заканчивая сдачей подготовленного объекта. Вся ответственность возлагается на структуру, подписавшую с человеком договор. Клиент экономит время, т.к. не приходится бегать по разным компаниям, осуществляющим разные этапы ремонта.
14:00: Виробники птахівництва заявили про зупинення виробництва в Україні
13:36: Влада Києва порадила жителям столиці готувати «тривожні валізи»
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