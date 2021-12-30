Особенности проведения квартирного ремонта под ключ

zmxn 30 грудня 2021, 10:01

Качественный и профессиональный ремонт под ключ заключается в комплексном подходе к выполнению всех мероприятий строительной компанией. Обязательно принимаются во внимание индивидуальные характеристики объекта, предпочтения клиента.

Главные этапы

Сегодня ремонт квартир под ключ начинается с разработки дизайна. Проходит собеседование с заказчиком, где оговариваются основные моменты по предстоящей работе. Уточняется и подбирается:

планировка;

комплексное оснащение;

отделка.

Определяется степень возможности выполнения поставленных планов, вносятся предложения дизайнерами.

Не обойтись без замера помещений, по которым уже создается трехмерная модель, помогающая визуализировать предлагаемые решения. Согласуются мероприятия по демонтажу/монтажу, подбираются материалы для отделки и ремонта. Планируется расположение сантехники, проводки, декоративной отделки с мебелью.

На таком этапе составляется примерная смета с учетом цены на материалы, уточняются примерные сроки на осуществление планов.

Перегородки

Демонтируются коммуникации с покрытиями, после чего устраняется мусор. После этого возможно закрепление и новых перегородок.

Стройматериалы покупаются и подвозятся на объект согласно установленной смете. Мастера для работы всегда имеют нужные инструменты.

Черновая отделка заключается в выравнивании полов, стен, потолков. Монтируются инженерные сети с электропроводкой, отопительная система. На этой стадии осуществляется штукатурка, стяжка пола с монтажом конструкций из гипсокартона.

Далее проводится работа с радиаторами, подоконниками, дверьми между комнатами и пр. Наступает время чистовой отделки с покраской, оклейкой и декоративными работами, фиксируются:

осветительные приборы;

плинтуса;

климатические установки и пр.

В завершение расставляется мебель, подключается бытовая аппаратура, сантехническое оборудование. В целом ремонт под ключ выглядит так, но могут вноситься индивидуальные коррективы на усмотрение клиента.

Существуют определенные плюсы квартирного ремонта под ключ. Так, подряд входит в обязанности строго одной компании. Она ведет все работы, начиная проектированием и заканчивая сдачей подготовленного объекта. Вся ответственность возлагается на структуру, подписавшую с человеком договор. Клиент экономит время, т.к. не приходится бегать по разным компаниям, осуществляющим разные этапы ремонта.