Букет на подарок – Как сохранить красоту долго

Аня Мартинюк 31 грудня 2021, 09:37

Букет цветов актуален всегда. Будь то маленький букетик или одна-три розы, большой праздничный букет или даже несколько. Сегодня доставка пионов, этих больших и пахнущих цветов, пользуется большой популярностью. Цветы доступны по цене.

Создать и отправить

Если у вас приближается званый обед или вы просто хотите украсить свой дом свежим букетом, следуйте простому руководству, чтобы создать букет ручной работы.

Что понадобится:

Цветы и листва

Ножницы для флористов

Нить

Целлофан

Плотная коричневая бумага

Флористы делают букеты за считанные минуты. Они отрезают и удаляют цветочные пары, собирают цветы в три пучка одинакового размера, связывают каждый пучок ниткой, собирают три пучка вместе, закрепляют все веревкой, отрезают стебли до одинаковой длины, обертывают букет в целофан, далее в оберточную бумагу, добавляют бант. Чтобы не делать это все самому, лучше заказать букет и лучше с доставкой до получателя. Это экономит время и силы.

Доставка цветов осуществляется надлежащим образом. Букеты доезжают быстро, они всегда будут свежими при вручении получателю. А получатель будет вынужден задействовать некоторые приемы, чтобы букет оставался свежим долго.

После получения букета

К сожалению, большинство из нас не знает, что делать, когда мы получаем свежий букет. Вот как продлить срок службы ваших цветочных композиций на несколько дней:

Никогда не угадаешь, когда кто-то может подарить тебе срезанные цветы, поэтому всегда держите дома чистые вазы. Держите их в чистоте и храните в помещении, потому что пыльная ваза из гаража не очень хороша и может содержать бактерии, которые преждевременно убивают ваши красивые цветы.

Налейте в любимую вазу литр теплой воды, добавьте две столовые ложки сахара, две столовые ложки белого уксуса, хорошо перемешайте водную смесь.

Обрежьте стебли цветов на 1-2 сантиметра под углом.

Удалите нижние листья, чтобы они не касались воды.

Поместите цветы в вазу в прохладную комнату без сквозняков. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Меняйте воду, повторно смешивая с сахаром и водой через день.

Подрезайте стебли каждый раз при каждой смене воды.

В таком случае букет будет радовать глаза очень долго. Если вы рассматриваете срезанные цветы в качестве подарка, тюльпаны - отличный выбор, потому что тюльпаны - это долговечные цветы.