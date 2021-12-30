На Прикарпатті стався дев'ятий землетрус

Виробники птахівництва заявили про зупинення виробництва в Україні 14:00
Влада Києва порадила жителям столиці готувати «тривожні валізи» 13:36
У Раді зареєстрували проект постанови про відміну держфінансування фільму про геїв 12:38
У ВРУ внесли новий законопроект про добровільний військовий облік жінок 11:20
Стилісти розкритикували скандальне вбрання Христини Тишкун 10:16
У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень 09:38
Число жертв вибуху в реанімації лікарні під Івано-Франківськом зросло 09:05
Туреччина ввела комісію за зберігання грошей у доларах та євро 08:32
Что значат шармы Пандоры 19:37
Але він був ледве відчутним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 грудня, стало відомо, що на Прикарпатті стався дев'ятий за рік землетрус. Днем раніше підземні поштовхи магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера були зафіксовані в районі селища Білозоріна Надвірнянського району Івано-Франківської області. А саме на глибині трьох кілометрів.
За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус був ледве відчутим. Його могли відчуи лише окремі люди, які перебували у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
14:00: Виробники птахівництва заявили про зупинення виробництва в Україні
13:36: Влада Києва порадила жителям столиці готувати «тривожні валізи»
13:13: Canon відмовиться від своїх топових дзеркальних камер
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.