На Прикарпатті стався дев'ятий землетрус

Аня Мартинюк 30 грудня 2021, 10:55

Але він був ледве відчутним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 грудня, стало відомо, що на Прикарпатті стався дев'ятий за рік землетрус. Днем раніше підземні поштовхи магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера були зафіксовані в районі селища Білозоріна Надвірнянського району Івано-Франківської області. А саме на глибині трьох кілометрів.

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус був ледве відчутим. Його могли відчуи лише окремі люди, які перебували у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.