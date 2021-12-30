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Чорногорія змінила правила в'їзду для українців

Аня Мартинюк 30 грудня 2021, 10:16
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Чорногорія змінила правила в'їзду для українців

Правила діятимуть щонайменше до 12 січня. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 грудня, стало відомо, що Чорногорія посилила правила в'їзду для українців. Уже з 2 січня невакциновані мандрівники, а також ті, які не перехворіли повідом, а також ті, для кого термін дії першої чи другої умови закінчився, не потраплять до Чорногорії.

Оновлені правила в'їзду з’явилися на сайті посольства України в Чорногорії. Потрапити в країну можна на підставі одного з двох документів та, додатково, негативного тесту.

Якщо турист пройшов повний курс вакцинації, то з моменту другої дози має пройти не більше 6 місяців до часу в'їзду; старий ПЛР або експрес-тест мають бути не старше 180 днів та не новіші 10 днів.

Усім треба мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж 72 години до в'їзду, або експрес-тест, зробленого не більше, ніж за 48 годин до в'їзду.   

 

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