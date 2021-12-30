Київ потрапив у топ-100 "найрозумніших" міст світу

Аня Мартинюк 30 грудня 2021, 09:39

Київ обігнав Рим та Лісабон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 грудня, стало відомо, що Київ потрапив до 100 «найрозумніших» міст світу. Так, українська столиця обігнала у світовому рейтингу Smart City Index Рим, Стамбул, Лісабон. За два роки Київ піднявся на 16 пунктів.

Наразі Київ знаходиться на 82-му місці. Відповідну заяву зробив керівник цифрової трансформації (CDT0) Києва Петро Олєніч.

Варто зазначити, що для розміщення столиць у рейтингу враховуються такі показники як рівень охорони здоров'я та безпеки, мобільність тощо, також проводиться опитування серед місцевих мешканців.