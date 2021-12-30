В Україні не залишилося червоних карантинних зон

Аня Мартинюк 30 грудня 2021, 09:06

Тим не менше, кількість хворих на ковід збільшується.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 грудня, всі регіони України перейшли до жовтої зони карантину. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. Як зазначається, Волинська і Запорізька останні покинули червону карантинну зону.

У відомстві зазначили, що ситуація з коронавріусом також стабілізується у Донецькій та Чернігівській областях, які до сьогодні перебували у помаранчевій зоні.

До слова, 29 грудня в Україні було виявлено 5930 осіб з ковідом, з яких 373 дитини та 137 медиків. У лікарні потрапили 1747 людей.