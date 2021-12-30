В Україні не залишилося червоних карантинних зон

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Тим не менше, кількість хворих на ковід збільшується.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 грудня, всі регіони України перейшли до жовтої зони карантину. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. Як зазначається, Волинська і Запорізька останні покинули червону карантинну зону.
У відомстві зазначили, що ситуація з коронавріусом також стабілізується у Донецькій та Чернігівській областях, які до сьогодні перебували у помаранчевій зоні.
До слова, 29 грудня в Україні було виявлено 5930 осіб з ковідом, з яких 373 дитини та 137 медиків. У лікарні потрапили 1747 людей.
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