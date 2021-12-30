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В Україні не залишилося червоних карантинних зон

Аня Мартинюк 30 грудня 2021, 09:06
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В Україні не залишилося червоних карантинних зон

Тим не менше, кількість хворих на ковід збільшується. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 грудня, всі регіони України перейшли до жовтої зони карантину. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. Як зазначається, Волинська і Запорізька останні покинули червону карантинну зону.

У відомстві зазначили, що ситуація з коронавріусом також стабілізується у Донецькій та Чернігівській областях, які до сьогодні перебували у помаранчевій зоні.

До слова, 29 грудня в Україні було виявлено 5930 осіб з ковідом, з яких 373 дитини та 137 медиків. У лікарні потрапили 1747 людей. 

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