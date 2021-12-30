В Україні знову побільшало ковідних хворих

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Українці продовжують вакцинуватися.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні знову зростає захворюваність на коронавірус. 29 грудня було виявлено 5930 осіб з повідом, з яких 373 дитини та 137 медиків. У лікарні потрапили 1747 людей.
На жаль, 278 випадків захворювання виявилися летальними. Разом з тим 10 369 людей одужали.
За даними МОЗ, за минулу добу 117 042 людини зробили щеплення від коронавірусу. Першу дозу отримав 31 671 особа, другу дозу – 83 287. 692 людини отримали додаткову дозу вакцини, бустерну дозу отримали 1 392 особи.
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