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В Україні знову побільшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 30 грудня 2021, 08:33
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В Україні знову побільшало ковідних хворих

Українці продовжують вакцинуватися.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні знову зростає захворюваність на коронавірус. 29 грудня було виявлено 5930 осіб з повідом, з яких 373 дитини та 137 медиків. У лікарні потрапили 1747 людей. 

На жаль, 278 випадків захворювання виявилися летальними. Разом з тим 10 369 людей одужали. 

За даними МОЗ, за минулу добу 117 042 людини зробили щеплення від коронавірусу. Першу дозу отримав 31 671 особа, другу дозу – 83 287. 692 людини отримали додаткову дозу вакцини, бустерну дозу отримали 1 392 особи. 

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