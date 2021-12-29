Виробники птахівництва заявили про зупинення виробництва в Україні

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Через зростання цін на газ.
Новину передає «Преса України».
Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників" Сергій Карпенко зробив тривожну заяву. За його словами, через високі ціни на газ виробники продукції птахівництва можуть зупинити підприємства. Відповідна заява прозвучала під час прес-конференції "Зростання цін на енергоносії – загроза продовольчій безпеці України".
Так, на початку 2020 року частка газу у собівартості 1 кг м'яса птиці становила 1,6 грн. Через рік вона зросла до 2,11 грн, станом на кінець листопада досягла 4 грн, а у грудні становила вже 6,4 грн.
За словами Карпенка, за таких умов підприємства або скорочуватимуть виробництво, або повністю зупинятимуть його.
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