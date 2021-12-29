Влада Києва порадила жителям столиці готувати «тривожні валізи»

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На випадок війни з Росією.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 грудня, заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Крищенко зробив гучну заяву. За його словами, жителям столиці варто подбати про свої "тривожні валізки". А саме, якщо Росія почне вторгнення в Україну.
Крищенко наголосив, що ескалація бойових дій можлива будь-якої миті.
«Бажано завжди мати набір речей - так звану "тривожну валізу", яку можна швидко взяти з собою. Насамперед, це - документи, медикаменти на всіх членів сім'ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу-дві. Бажано отримати якісь навички першої медичної допомоги: не обов'язково проходити курси, зараз багато роликів на цю тему в інтернеті», - розповів він.
Крищенко наголосив, що ескалація бойових дій можлива будь-якої миті.
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