Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень
  • Число жертв вибуху в реанімації лікарні під Івано-Франківськом зросло
  • Скоро Зеленському доведеться відповісти за військовий облік українок

Влада Києва порадила жителям столиці готувати «тривожні валізи»

Аня Мартинюк 29 грудня 2021, 13:36
Версія для друку
Влада Києва порадила жителям столиці готувати «тривожні валізи»

На випадок війни з Росією.

 Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 грудня, заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Крищенко зробив гучну заяву. За його словами, жителям столиці варто подбати про свої "тривожні валізки". А саме, якщо Росія почне вторгнення в Україну.

Крищенко наголосив, що ескалація бойових дій можлива будь-якої миті.

«Бажано завжди мати набір речей - так звану "тривожну валізу", яку можна швидко взяти з собою. Насамперед, це - документи, медикаменти на всіх членів сім'ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу-дві. Бажано отримати якісь навички першої медичної допомоги: не обов'язково проходити курси, зараз багато роликів на цю тему в інтернеті», - розповів він.

Крищенко наголосив, що ескалація бойових дій можлива будь-якої миті.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції