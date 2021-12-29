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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
За даними сайту PetaPixel, японська компанія Canon має намір припинити випуск флагманських дзеркальних камер. Фудзіо Мітараї, голова та головний виконавчий директор Canon, заявив, що фотоапарат Canon 1D X Mark III став останнім флагманом Canon серед дзеркальних камер.
Він пояснив такий хід подій. Так, потреби ринку зміщуються у бік бездзеркальних камер. У Canon дотримуватимуться тренду.
13:36: Влада Києва порадила жителям столиці готувати «тривожні валізи»
13:13: Canon відмовиться від своїх топових дзеркальних камер
12:38: У Раді зареєстрували проект постанови про відміну держфінансування фільму про геїв
11:20: У ВРУ внесли новий законопроект про добровільний військовий облік жінок
10:16: Стилісти розкритикували скандальне вбрання Христини Тишкун
09:38: У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень
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