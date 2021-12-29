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Canon відмовиться від своїх топових дзеркальних камер

Аня Мартинюк 29 грудня 2021, 13:13
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Canon відмовиться від своїх топових дзеркальних камер

Стала відома причина такого ходу подій. 

Новину передає «Преса України».

За даними сайту PetaPixel, японська компанія Canon має намір припинити випуск флагманських дзеркальних камер. Фудзіо Мітараї, голова та головний виконавчий директор Canon, заявив, що  фотоапарат Canon 1D X Mark III став останнім флагманом Canon серед дзеркальних камер.

Він пояснив такий хід подій. Так, потреби ринку зміщуються у бік бездзеркальних камер. У Canon дотримуватимуться тренду.

 

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