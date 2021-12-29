У Раді зареєстрували проект постанови про відміну держфінансування фільму про геїв

Аня Мартинюк 29 грудня 2021, 12:38

Українці не хочуть, щоб їхні гроші спускали на непотрібне кіно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що у ВРУ зареєстрували проект постанови про відміну держфінансування скандальної ЛГБТ-драми "Мій юний принц". Так, на гроші українських платників податків мали знімати кіно про підлітка-гея. Мова йде про 20 мільйонів гривень.

Депутати зареєстрували у ВРУ проект постанови про звернення до Кабміну та інших органів щодо скасування держфінансування фільму. Один із її авторів проекту нардеп Олександр Качура зазначив, що його підтримали 40 колег.

«Так, мною разом з Артемом Культенком та 40 колегами зареєстровано проект постанови, якою передбачено вимогу перегляду рішення про держпідтримку цього "твору" та зміну підходів у цьому напрямку. У суспільства, в якому близько 67% громадян є християнами, сюжет стрічки, де видно відкритий гомосексуальний контекст фільму з використанням біблійної тематики викликав обурення: ми не проти творчості, але чи входять такі твори до пріоритетів держави за нинішньої ситуації в країні?» – зазначив Качура.

Депутати також наголошують на необхідності розробити дієву систему контролю за використанням коштів, спрямованих на виробництво фільмів. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Держкіно щороку фінансує відеоролики, які ніхто в результаті не переглядає.