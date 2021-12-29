В Україні виявили шість випадків Омікрону

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У МОЗ не дають детальної інформації.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні виявили уже шість випадків зараження штамом коронавірусу Омікрон. Перший випадок був зафіксований 18 грудня. Хворий привіз вірус з ОАЕ.
У відомстві не уточнюють, де заразилися інші хворі – в Україні чи за кордоном. Також невідомо, в яких регіонах фіксували штам Омікрон та який стан пацієнтів.
До слова, 28 грудня в Україні виявили 5 454 нових хворих на коронавірус. З них 353 дітей та 98 медпрацівників.
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