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У ВРУ внесли новий законопроект про добровільний військовий облік жінок

Аня Мартинюк 29 грудня 2021, 11:20
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У ВРУ внесли новий законопроект про добровільний військовий облік жінок

Ініціатором став Максим Бужанський.  

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський вніс до ВРУ законопроект про те, що жінки можуть ставати на військовий облік лише добровільно. Але виключенням стануть жінки-медики.

«Вніс до парламенту законопроект №6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. Виключаючи медиків. Співавторами стали 58 депутатів від "Слуги народу" та інших фракцій. Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників із міноборони», - заявив Бужанський.

Також він додав в коментарях у Фейсбуці, що законом, який прияли у березні, нардепи дали право міняти категорії підпадаючих під облік осіб. За це також голосував Максим Бужанський.

 

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