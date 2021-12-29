В Україні знову з’явилася помаранчева зона карантину

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До неї потрапили два регіони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що ситуація з коронавірусом у Донецькій та Чернігівській області погіршилась. Тому області потрапили в оранжеву зону карантину. До цього вони були «жовтими».
Наразі в жовту зону карантину входять 22 області, а також Київ. У червоній зоні наразі два регіони - Волинська та Запорізька області, але вже завтра вони покинуть її. Відповідне рішення ухвалила Держкомісія з ТЕБ та НС напередодні.
10:16: Стилісти розкритикували скандальне вбрання Христини Тишкун
09:38: У 2022 році українки отримуватимуть при народженні дитини 50 тисяч гривень
09:05: Число жертв вибуху в реанімації лікарні під Івано-Франківськом зросло
08:32: Туреччина ввела комісію за зберігання грошей у доларах та євро
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