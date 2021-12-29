В Україні знову з’явилася помаранчева зона карантину

Аня Мартинюк 29 грудня 2021, 10:45

До неї потрапили два регіони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 грудня, стало відомо, що ситуація з коронавірусом у Донецькій та Чернігівській області погіршилась. Тому області потрапили в оранжеву зону карантину. До цього вони були «жовтими».

Наразі в жовту зону карантину входять 22 області, а також Київ. У червоній зоні наразі два регіони - Волинська та Запорізька області, але вже завтра вони покинуть її. Відповідне рішення ухвалила Держкомісія з ТЕБ та НС напередодні.