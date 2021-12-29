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Дівчину назвали неактуальною, немодною, яка не знає тенденцій.
Новину передає «Преса України».
Нещодавно 27-річна Христина Тишкун, права рука уже колишнього заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, засвітила відвертий наряд поряд з мером Львова Андрієм Садовим. Стилісти розібрали гардероб молодої і перспективної жінки.
«Скажімо, ця сукня доречна у нічному клубі, якщо загалом комфортно носити такого роду декольте. Чоботи трохи відверті і разом із сукнею дають ефект відторгнення. Якщо ж говорити про офіційні зустрічі, то для жінки неприпустимий високий чобіт, за протоколом - туфлі на підборах і сукня, що закриває коліно», - прокоментувала Ксенія Карпенко, стиліст та автор бренду LOVE.
За її словами, наряд Тишкун, м'яко кажучи, надто кричить як для повсякденного виходу й погіршує ситуацію яскравий макіяж. Хрестик теж виявився недоречним на Тишкун. Так само і шуба майже до п'ят з натурального соболя.
«Що стосується шуби, то в усьому світі, в епоху екологічного споживання і свідомого ставлення до природи - хутро стає атавізмом (щось вкрай застаріле, давно вийшло з вживання" - Ред.)», - додала стилістка.
Вона припустила, що дівчина могла не знати про модні тенденції. До слова, шуба Тишкун коштує 635 264 грн, як новенький автомобіль Toyota Corolla, або ж як зарплата українського вчителя майже за 8 років.
10:16: Стилісти розкритикували скандальне вбрання Христини Тишкун
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08:32: Туреччина ввела комісію за зберігання грошей у доларах та євро
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